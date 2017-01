Workshop capacita empreendedores para lidar com atendimento e vendas

Com o aumento de canais para o contato direto com o cliente, o jeito de vender e de se aproximar do consumidor tem mudado constantemente. Com o objetivo de atender a uma demanda dos empresários de Juiz de Fora, sobre a captação de clientes e excelência em atendimento, a empresa Sinergia oferece o workshop “Chega de Desculpas! É hora de Vender!”, que acontece na próxima terça-feira, 31, na Rua Halfeld, 1.067, Centro.

“Com a crise, percebemos que melhorar no âmbito das vendas e do atendimento é primordial. Esse é o nosso primeiro evento aberto ao público, e a intenção é fazer uma abordagem diferenciada. Queremos mexer com a cabeça do empreendedor de Juiz de Fora, seja ele empresário, vendedor, gerente, supervisor, de todos os ramos de atividade”, explica a coach e uma das palestrantes, Genaína Queiroz.

Ela ainda lembra que as vendas não ficam restritas ao comércio varejista. “Entendo que todos nós vendemos, independente de qualquer outra coisa. O prestador de serviço, por exemplo, também vende, então, é importante que a pessoa desenvolva a capacidade de lidar com essa competência”, ressalta.

Outros preconceitos com a atividade também devem ser tirados durante o workshop, de acordo com Genaína. “A pessoa sai do treinamento desperta, acordada. Vamos sacudi-la, para lidar com a ideia de encarar as vendas como algo extremamente técnico, e que precisa realmente de atenção. É preciso quebrar o paradigma de ‘que não deu para ser nada, vou ser vendedor’. As pessoas precisam entender que vender não é uma atividade chata e enfadonha. Só é quando não é feita da maneira correta. No workshop elas vão aprender que vender é uma atividade prazerosa. Ela ajuda no crescimento pessoal e também no da empresa”, detalha.

Para participar, o interessado precisa fazer inscrição pelos telefones (32)98857-4250 e (32)99977-6116. Uma ficha será encaminhada por email, informado pelo telefone. As vagas são limitadas e o investimento é de R$50 por pessoa, podendo haver descontos caso a inscrição seja realizada em equipe.