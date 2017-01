Festival de Música Antiga homenageará compositores do período colonial e barroco

A edição deste ano do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga homenageará os 250 anos de nascimento do padre José Maurício Nunes Garcia e 450 do compositor Claudio Monteverdi. “O padre José Maurício Nunes Garcia foi um dos mais importantes compositores brasileiros do período colonial. Claudio Monteverdi foi um dos grandes compositores do barroco italiano. Nós realizaremos concertos comemorativos aos dois”, disse o supervisor do Pró-Música e Coordenador Executivo do Festival, Marcus Medeiros.



O festival está previsto para acontecer entre os dias 23 e 31 de julho. “Estamos aguardando algumas confirmações para divulgar a programação. Estamos trabalhando para aumentar o número de oficinas e também teremos teatro de marionetes”, falou.



O objetivo do evento é que alunos e amantes dos estilos musicais aumentem o conhecimento sobre eles. “[O festival] promove um intercâmbio entre artistas e estudantes”, ressaltou Medeiros.



Segundo o coordenador, o festival, desde o início, tem cumprido o seu objetivo primordial: a formação de público. “As pessoas dizem que não gostam, mas muitos não conhecem. O festival democratiza o acesso, mas sempre com informação para que a pessoa compreenda o que é e quebre essa barreira inicial criada pela falta de conhecimento”, frisou.



O Cine-Theatro Central será palco de algumas apresentações. “Estamos estudando a possibilidade para montar um palco no Parque Halfeld, ter apresentações no Museu de Arte Murilo Mendes e concertos nos jardins do Museu Mariano Procópio”, explicou. Assim como na edição passada, em julho de 2016, algumas apresentações e oficinas também vão acontecer no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em Governador Valadares.