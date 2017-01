Procon registra queda em número de reclamações em Juiz de Fora

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon/JF) verificou uma redução de 8% nas reclamações em 2016 com relação a 2015. Entre 37.447 atendimentos, os setores de telefonia, serviços bancários e problemas acarretados em lojas de eletrodomésticos foram os que mais receberam queixas.

A queda nos números de reclamações junto ao órgão foi menor por conta da ampla divulgação dos direitos e deveres do consumidor, através das ações promovidas pelo Procon Móvel em diversos bairros da cidade. De acordo com o superintendente da Agência, Eduardo Schröder, só no ano passado, cerca de 90% dos bairros da cidade foram atendidos pelo programa. “O deslocamento do órgão ao encontro com a população, com a implantação de uma unidade em cada Espaço Cidadão JF, permitiu atender o consumidor cada vez mais próximo de sua residência”, comentou.

Schröder acredita que a queda pode estar relacionada também ao difícil período financeiro que o país enfrenta, pois com a ausência de movimentação monetária, tudo fica mais difícil. “Menos moeda circulando no mercado, diminui o número de consumidores realizando compras, diminuindo os problemas de relações de consumo registrados no Procon/JF”.

O Procon atua na defesa do consumidor, tentando fazer um contato informal com o fornecedor do produto que apresentou defeito para estabelecer uma solução para ambas as partes envolvidas, caso a pendência não seja solucionada, será aberto um processo administrativo para apurar a penalidade que a empresa terá de pagar ao consumidor que foi lesado.