Moradores são feitos reféns em assalto a residência

Uma residência situada na Rua Eudoxio Infante Vieira, localizada no bairro Barreira do Triunfo, zona Norte, foi assaltada na noite dessa terça-feira, 24. A Polícia Militar (PM), através do Centro de Operações (Copom), foi informada que a residência estava sendo assaltada por três indivíduos. A equipe da PM se deslocava até o local quando se deparou com dois veículos no caminho. Após interceptação dos carros, os militares realizaram abordagem policial e encontraram na cintura de um dos indivíduos dois revólveres, e na cintura do outro uma arma de fogo que não foi especificada. Durante a inspeção no primeiro veículo, o terceiro suspeito, que estava no outro carro, fugiu. Os policiais realizaram rastreamento, mas ele não foi localizado.



Logo depois a equipe se encaminhou à residência das vítimas, e em contato com o proprietário, de 59 anos, ele relatou que estava na sala, quando os autores entraram, em posse de armas de fogo, anunciando o roubo. Eles amarraram as mãos dele e da esposa com um cadarço de sapato e os prenderam no banheiro. Os autores roubaram vários celulares, perfumes, rádio, relógio, bolsas, chaveiro com várias chaves e outros objetos que foram recuperados. Ele ainda contou que logo após o roubo, os autores evadiram do local no veículo de propriedade da vítima, onde levaram os objetos subtraídos da residência.



A esposa confirmou a versão do cônjuge e ainda reconheceu, através de uma foto, o terceiro autor do crime. Os dois autores detidos não confirmaram a identidade do fugitivo. A terceira vítima relatou que estava no quarto, quando percebeu a entrada dos autores na residência e ouviu quando anunciaram o assalto. Ela pulou a janela do quarto, correu para a casa de um vizinho e acionou a Polícia Militar.



Durante consulta ao sistema, os militares foram informados que o outro veículo conduzido pelos suspeitos também havia sido roubado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autores e eles foram encaminhados à delegacia. Também foi constatado que o terceiro autor possui um mandado de prisão expedido em seu nome.