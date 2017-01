Suspeito de homicídios é preso em flagrante na zona Sudeste

Atualizada às 17h50 de 25/01/2017

A Polícia Militar (PM) fazia patrulha pela Rua Hortogamini dos Reis, no bairro Vila Olavo Costa, zona Sudeste, quando abordou um homem de 24 anos, que estava com um carregador com cinco cartuchos calibre 380. Ao continuar as buscas, a PM ainda localizou uma pistola Taurus, do mesmo calibre, carregada com 15 munições, também intactas. Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o homem é suspeito de diversos homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à Delegacia, e depois de prestar depoimento teve a prisão em flagrante decretada, sendo levado ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), onde responderá pelos crimes.