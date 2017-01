Bombeiros resgatam animais em situação de risco em JF

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã dessa terça-feira, 24, para o resgate de cinco cachorros que estavam presos dentro de uma manilha no Rio Paraíbuna, na altura da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, zona Norte.

De acordo com as informações da corporação, uma cadela estava no cio e provavelmente, teria entrado na manilha através de um bueiro, na superfície da rua. Os outros quatro machos acompanharam-na e ficaram presos. Ao verem os cães na manilha, os donos da cadela acionaram os Bombeiros, que precisaram quebrar a manilha com uma retroescavadeira para retirar os animais do local. Os trabalhos duraram cerca de três horas.

NESTA QUARTA-FEIRA

Militares utilizaram um guindaste para retirar calopsita presa a árvore no Centro.

Por volta das 13h dessa quarta-feira, 25, os militares foram novamente acionados para o resgate de animal em situação de risco. De acordo com informações da corporação, um filhote de calopsita tentou alçar vôo da janela de um apartamento na Rua Benjamin Constant, Centro, e acabou se prendendo a um galho de árvore. Com o apoio da Empav a equipe realizou o resgate, utilizando um guindaste.

A mobilização atraiu pessoas que passavam pelo local, que aplaudiram o salvamento. O filhote foi entregue de volta à família.