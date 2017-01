UFJF divulga novo prazo para recurso do Pism III

A UFJF informa que, por problemas técnicos, o resultado preliminar do Pism III, anteriormente publicado, será revisto e divulgado amanhã, quinta-feira, dia 26, às 17h.

Fica definido, então, que o novo prazo para recurso será das 8h às 18h, na sexta-feira, dia 27, na Central de Atendimento, localizada no prédio da Reitoria, no campus de Juiz de Fora. Os candidatos podem também optar por encaminhar o recurso através do email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , no mesmo prazo, e efetuarem o pagamento da guia, que estará disponível no site da Copese.

A UFJF pede desculpas pelo ocorrido e aproveita a oportunidade para tranquilizar, sobre este processo, todos os candidatos e seus familiares.

Fonte: Assessoria UFJF