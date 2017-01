SDS divulga novos beneficiários do Programa Bolsa Família em janeiro

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nesta terça-feira, 24, a lista dos 196 novos beneficiários do Programa Bolsa Família. De acordo com os dados do Departamento de Transferência de Renda (DTR), atualmente, 13.537 famílias são beneficiárias do programa em Juiz de Fora.

Para receber o benefício, os contemplados deverão ir até a agência da Caixa Econômica Federal (Avenida Rio Branco, 2.340, Centro), portando o Número de Inscrição Social (NIS) e um documento com foto. O calendário de pagamentos do Bolsa Família está disponível no site da Caixa.

Aqueles que desejam participar do programa Bolsa Família, mas ainda não possuem o Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo federal (CadÚnico), devem procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), com original e cópia dos seguintes documentos:

- Carteira de trabalho de todos os adultos da casa;

- Comprovante de renda (contracheque, declaração, extrato bancário);

- Carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), comprovante de aluguel ou moradia cedida;

- Certidão de nascimento das crianças da casa;

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e título de eleitor de todos os adultos da casa;

- Conta de luz ou telefone;

- Declaração escolar.

O Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, determina a inclusão, no CadÚnico, das famílias com renda mensal per capita (por cabeça) de até meio salário mínimo, e das que possuam renda familiar total de até três salários mínimos. Além do Bolsa Família, com o CadÚnico a família poderá ter acesso a descontos na conta de luz e água e inscrições nos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), JF Qualifica, e no Preparatório para Concursos (CPC).

Para tirar dúvidas ou obter informações referentes ao programa Bolsa Família, o telefone de contato é o 3690-8467.

Confira aqui a lista de novos beneficiários.

Fonte: Assessoria PJF