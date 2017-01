Prefeitura altera datas e horários para contratação de professores

O calendário de contratações de professores para vagas remanescentes foi alterado. Os profissionais atuarão na rede municipal de ensino no próximo ano letivo. As alterações foram para as disciplinas de ciências, matemática, língua portuguesa e educação física, cujas contratações acontecerão na próxima sexta-feira, 27, respectivamente, às 8h30, 10h30, 14h30 e 16h30. Na mesma data, às 14h30, serão apresentadas vagas para os professores regentes A (PR-A), que deverão estar presentes no Centro de Formação do Professor (CFP).

No dia 30, às 14h30, também foi incluída a contratação de professores bidocentes. Nesta quarta-feira, 25, às 8h30, haverá a contratação para coordenadores pedagógicos, ainda pela opção de retorno para a escola onde o profissional atuou em 2016.

As disciplinas, os horários, a lista de convocação e as vagas oferecidas estão sendo divulgados periodicamente no “Atos do Governo”, no site da PJF. Os candidatos devem acompanhar as informações diariamente, pois podem ocorrer alterações em função do trâmite interno das secretarias.

Fonte: Assessoria PJF