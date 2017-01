Agentes comunitários e de endemias reforçam ações contra dengue

Segundo o último Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (Liraa), realizado no início deste ano, 80% dos focos do mosquito da dengue ainda estão nas residências. Para o reforço nas atividades no combate à dengue, chikungunya e zika, a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) regionalizou equipes de agentes de endemias e os comunitários de saúde para realizarem trabalho em conjunto.

A iniciativa reforça o trabalho promovido pelas duas equipes, unindo as atividades de educação em saúde, abordagem e eliminação de possíveis focos do mosquito transmissor da dengue. Com essa linha de enfrentamento, a SS espera uma significativa redução do número de focos encontrados nas residências, diminuindo o risco de novas epidemias.

Segundo a gerente da Unidade de Atenção Primária à Saúde (Uaps) do Bairro Parque Guarani, Josiane Chinelato, com as atividades realizadas em conjunto o alcance à população foi ampliado: “Com a setorização dos agentes de endemias, assim como a dos agentes comunitários de saúde, que pertencem à região onde atuam, estamos reduzindo a recusa de visitas”.

Para o coordenador de campo dos agentes de endemias, Juvenal Franco, com a ação contínua das duas equipes em cada área será possível reduzir os casos de dengue no município: “É fundamental esclarecer a população de sua responsabilidade. Com o trabalho de educação em saúde ressaltamos a necessidade da prática da vistoria que cada morador pode fazer em sua residência. Com apenas dez minutos é possível identificar os possíveis criadouros do mosquito”.

A SS disponibiliza o telefone 199 para que a população possa tirar dúvidas e fazer solicitações e denúncias de possíveis focos do mosquito.

Fonte: PJF