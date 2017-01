Dupla assalta ônibus e leva R$255 no Cidade do Sol

Um ônibus da linha 717 foi assaltado na madrugada dessa terça-feira, 24, no bairro Cidade do Sol, zona Norte. Segundo e o motorista e o cobrador, dois indivíduos estavam no ponto de ônibus e fizeram sinal para que o coletivo parasse. Antes mesmo do embarque, um dos homens estava com uma arma na mão. Ele entrou no interior do veículo e determinou que o cobrador lhe entregasse os R$255 que estavam no caixa e o seu celular. O outro suspeito se utilizando de força física agarrou o motorista pelo pescoço e disse para ele lhe entregar seu celular e um cordão de prata. Como o motorista demorou a lhe entregar os objetos, o homem arrancou o cordão bruscamente, chegando a rasgar a camisa. Os autores fugiram sentido ao bairro Jóquei Clube II. Foi realizado o rastreamento, porém sem êxito.