Adolescente assalta posto e leva R$321 no Poço Rico

Um posto de combustível foi assaltado na tarde dessa terça-feira, 24, no bairro Poço Rico, zona Sudeste. Segundo o frentista, ele foi abordado por um indivíduo armado com um revólver que levou a quantia de R$321. Logo após o ato, o autor fugiu. Os policiais iniciaram um rastreamento e visualizaram o suspeito, um adolescente de 15 anos, correndo nas margens do Rio Paraibuna. Após a abordagem, o mesmo confirmou ser o autor do crime. Ele disse ainda que estava com o dinheiro roubado, porém que a arma do crime havia sido entregue a um morador do bairro Furtado de Menezes, contudo não repassou maiores detalhes. O adolescente também possui envolvimento em um roubo a um restaurante na Avenida Sete de Setembro, sendo reconhecido através de fotos pela vítima. Ele foi conduzido à delegacia acompanhado de um responsável.