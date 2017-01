UFJF divulga notas do Pism III

As notas preliminares dos candidatos que realizaram as provas do módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) já estão disponíveis na página www.pism.ufjf.br. As notas finais serão divulgadas no dia 2 de fevereiro, após período de recurso.

Os candidatos do módulo III poderão pedir recurso em relação às notas, no dia 25, das 9h às 16h, na Central de Atendimento, localizada no prédio da Reitoria, no campus Juiz de Fora. Só serão admitidos recursos com pedidos de revisão de, no máximo, dois conteúdos e mediante o pagamento da taxa de R$ 22 por conteúdo. Os formulários estarão disponíveis no site www.ufjf.br/copese. Os candidatos que residem em outras cidades podem encaminhar o recurso através do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. no mesmo horário e efetuar o pagamento da guia disponível também no site da Copese.

As notas dos módulos I e II estarão disponíveis no dia 16 de março também no endereço www.pism.ufjf.br. Os candidatos poderão protocolar pedido de recurso no dia 17 de março, de acordo com as normas do edital.

Fonte: Assessoria UFJF