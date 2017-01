Secretaria de Saúde lança campanha informativa sobre febre amarela

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) lançado nessa segunda-feira, 23, em Minas Gerais foram notificados 391 casos suspeitos de febre amarela, sendo que desse total, 58 casos foram confirmados desde o início do ano. Nenhum deles em Juiz de Fora. Por conta do impacto sobre o aumento dos casos em algumas regiões, a Secretaria de Saúde (SS) lançou nessa terça-feira, 24, a campanha “Antes de se vacinar, procure se informar” para retirar as dúvidas da população sobre a doença, e esclarecer os mitos que têm elevado a procura por vacinas nas Unidades de Atendimento Primário à Saúde (UAPS).



“Além da vacinação, é muito importante que o município vigie a episotíase, que seria a morte dos primatas, não humanos, que geralmente são os primeiros casos, antes da transmissão em pessoas”, explica a chefe de Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SS, Michele Freitas. A SS se reunirá com outros órgãos, que atuam na conservação do Meio Ambiente, como o Ibama e o Exército, para repassarem as ações de prevenção.

Existem dois tipos de febre amarela, de acordo com a SS. A primeira seria a versão silvestre, transmitida pelos mosquitos Haemagogos e Sabethes, que, geralmente, estão associados a ambientes rurais. A segunda é a versão urbana, transmitida pelo Aedes aegypti.



“Os casos que aconteceram até o momento, embora ainda estejam em investigação pertencem todos ao ciclo silvestre. Então ainda não há transmissão pelo Aedes aegypti. É importante lembrar que desde 1942 não temos nenhum caso de transmissão do ciclo urbano no Brasil, mas com certeza a doença é uma preocupação, pela reurbanização da febre amarela, então é essencial que a população continue dedicando os 10 minutos semanais para eliminar os criadouros de mosquitos das residências”, orienta Michele.

Ainda de acordo com a chefe do Departamento, o município recebe cerca de seis mil doses mensais da imunização, mas no momento um número maior de vacinas é aplicada em função do aumento significativo da demanda, por conta do surto no Estado.

Para a secretária de Saúde, Elizabeth Jucá, as pessoas precisam estar informadas, para evitar que as vacinas sejam desperdiçadas. “Não há necessidade de se vacinar mais do que duas vezes. Quem tem duas doses já está imunizado. Isso para nós é fundamental, para que não ocorra desperdício de doses em quem não necessita da imunização. Por isso, pedimos que todos fiquem atentos aos cartões de vacinação, para não tomarem doses desnecessárias”.

Gestantes e pessoas com mais de 60 anos devem ir ao médico para receber a autorização para a aplicação do medicamento, caso exista a necessidade, já que a vacina contém vírus vivos e podem causar alguma reação colateral forte nessas pessoas.



A secretária garantiu que Juiz de Fora está fora da área de risco e nenhum caso humano ou animal foi registrado. Até o momento a cidade já recebeu 14.520 doses da vacina e mais 5 mil devem chegar até o final da semana.

A prioridade para a vacinação é de quem deve deixar a cidade e ir para uma área de risco. Então, é aconselhável que as pessoas que se encaixam nessa descrição levem até a UAPS mais próxima um comprovante de que vai viajar e se informe junto aos profissionais, para saber se há a necessidade de tomar a vacina.