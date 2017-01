Dia Mundial de Combate à Hanseníase conscientiza população sobre doença

O Hospital Universitário de Juiz de fora (HU), promove nessa quarta-feira, 25, palestras voltadas a alertar a população sobre a hanseníase O evento acontece por conta do “Dia Mundial de Combate à Hanseníase”, que ocorre oficialmente no dia 29, ultimo domingo do mês de janeiro. Na oportunidade, profissionais da saúde debatem os sintomas, as formas de desenvolvimento e o tratamento da doença no Brasil, que é o segundo país com o maior número de casos do mundo.

O evento é gratuito e aberto à população. “São distribuídos materiais didáticos e panfletos informativos para o público na galeria do Posto de Atendimento Médico - PAM Marechal e na unidade do HU Dom Bosco ”, explica Anna Paula Sarchis, fisioterapeuta da unidade de reabilitação do Hospital Universitário e uma das coordenadoras do evento.

Cerca de onze profissionais da saúde em diversas áreas de especialização participam da ação para melhor atender a comunidade.

CONHEÇA A HANSENÍASE



A doença também conhecida como lepra, infecciosa, é causada por uma bactéria transmitida através de relação sexual ou através do beijo. Ela se manifesta em forma de manchas brancas ou vermelhas, espalhadas pelo corpo e deixam a área em que estão localizadas com aspecto dormente, podendo deixar também mãos e braços com as mesmas características.

“A hanseníase tem cura e o tratamento, conhecido como poliquimioterapia, é oferecido de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tendo duração de seis meses a um ano. A hanseníase possui ainda quatro estágios diferentes, sendo duas transmissíveis e duas não transmissíveis”, esclarece a dermatologista, Vânia Piccinini.

Segundo a profissional, a hanseníase é uma das doenças mais difíceis de ser diagnosticada, afinal, não pode ser observada em exames rotineiros como o de sangue, por exemplo. Além disso, ela pode permanecer no corpo por um período de três a cinco anos, sem apresentar indícios de infecção. Por isso, a constante verificação de todo o corpo é de extrema importância na prevenção, para que, se observados os sintomas, o paciente possa procurar um médico para iniciar um tratamento.

O fato de ser de difícil diagnóstico também complica o processo de descoberta da identidade da qual ela contraiu o vírus. Conforme Vânia, por esse motivo, cerca de 5% da população infectada pelo vírus não trata a doença.

“O mais importante a ser falado sobre a hanseníase é com referência à prevenção. É preciso se manter atento sobre os sintomas da doença e não subestimá-la, pois caso ela não seja tratada corretamente, pode gerar sequelas nas partes do corpo atingidas pelas manchas”, finaliza a dermatologista, ressaltando que a doença oferece os mesmos riscos em todas as faixas etárias.