Busca por notas do Pism aumenta acesso e provoca falhas no site da UFJF

A notícia de que as notas do Módulo III do Processo de Ingresso Seletivo Misto (Pism) da UFJF seriam divulgadas na tarde dessa terça-feira, 24, fez com que o número de acessos ao site da instituição aumentasse exponencialmente. Com o grande número de usuários tentando se conectar ao portal, ele acabou apresentando problemas de lentidão e chega a sair do ar em alguns momentos.

Segundo a Diretoria de Imagem Institucional da UFJF, o sistema já foi reestabelecido mas, em algumas máquinas, a conexão ainda continua apresentando problemas e sendo interrompida. Ao tentar acesso, alguns usuários podem encontrar uma mensagem de erro que diz “Não é possível acessar este site”.

As notas ainda não foram lançadas, mas a Diretoria garantiu que a divulgação será feita ainda nessa terça-feira.