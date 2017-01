Processo de professor acusado de assédio entra em fase final

O reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), professor Marcus David, concluiu nessa segunda-feira, 23, a análise de recurso solicitado pelo professor da Faculdade de Odontologia, de 61 anos, que é avaliado em um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por assédio a uma estudante de 23 anos. A aluna registrou denúncia em junho do ano passado, após o professor tê-la trancado em uma sala vazia e gritado com ela. O processo, com o parecer do reitor foi encaminhado ao Conselho Superior (Consu) da instituição, que também fará uma análise do caso, dando continuidade aos trâmites que apuram o processo.

De acordo com a Diretoria de Imagem Institucional da UFJF, o Consu terá um prazo de 30 dias para deliberar o recurso e divulgar a decisão final a respeito do PAD. Até lá, os detalhes do processo correm em sigilo.

A denúncia é investigada por uma Comissão de Sindicância desde agosto do ano passado. No dia 9 de janeiro foi divulgada a conclusão das apurações e dado o prazo de dez dias para que o professor entrasse com recurso sobre a decisão. O pedido foi protocolado na semana passada para a análise do reitor.