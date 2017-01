Antônio Carlos Duarte assume a superintendência do Mapro

Pelo Diário Oficial do Município foi anunciado o nome do arquiteto, pesquisador e autor, Antônio Carlos Duarte, para o cargo de diretor-presidente da Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro) nesse fim de semana. O pesquisador esteve à frente do Museu entre 1997 e 2015 e retoma as atividades no local. Também no Diário Oficial foi publicada a exoneração de Douglas Fasolato, diretor-presidente do Mapro desde 2009.



Antônio Carlos Duarte atuava como presidente do Conselho Amigos do Museu, instituição que trabalha como protetora do Museu. O grupo, integrado por pessoas com diversas formações, indica nomes de pessoas consideradas aptas a ocupar o cargo de diretor-presidente a cada administração. Uma lista é entregue ao Executivo a cada quatro anos, para que ele possa indicar o próximo dirigente da Fundação.