Veículo colide com poste na Olegário Maciel

Um veículo colidiu com um poste na noite dessa segunda-feira, 23, na Avenida Olegário Maciel. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado em um aclive acentuado, no ponto morto e com o freio de mão puxado. Ao desengatar o freio de mão, o carro desceu a rua e veio a colidir com um poste, fazendo com que as três pessoas que estavam no veículo ficassem levemente feridas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo possui 67 anos. Outra pessoa também de 67 anos foi levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia. O veículo ficou sob responsabilidade de um familiar.