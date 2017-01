Serviço de emissão de carteira de identidade da Câmara é suspenso até a próxima semana

Nos dias 26, 27 e 30 de janeiro (próximas quinta, sexta e segunda-feiras), o serviço de emissão de carteira de identidade da Câmara não funcionará. A paralisação é necessária devido às obras de reforço do assoalho do plenário do Legislativo.

Os outros serviços que funcionam no saguão da Câmara como o Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon), emissão de carteira de Trabalho, atendimentos diversos do Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), Engenharia Popular, Polo de Mediação de Conflitos e Fiscaliza JF, entre outros, funcionam normalmente.

Senhas reduzidas durante o período de obras

Com o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos, a Câmara Municipal reduziu o número de senhas para emissão de carteira de identidade de cem para 50 por dia até o término da obra, previsto para o final de fevereiro.

Quem não tiver urgência para emitir a carteira de identidade, a orientação do CAC é que procure o serviço depois que a obra for concluída. Neste período, além das obras que estão sendo realizadas, há, naturalmente, um aumento da demanda por identidade. Dos seis mil documentos emitidos durante todo o ano, 1.500 são gerados em janeiro.

Fonte: Assessoria Câmara Municipal