Um homem de 31 anos foi vítima de estelionato na noite dessa segunda-feira, 23, no bairro Granbery, região Central. Segundo a vítima, ela constatou na sua conta-corrente movimentações financeiras não realizadas por ela. O homem relatou que foram realizados dois saques na “boca do caixa” e uma transferência no valor total de R$80.690. Ele fez contato com o gerente do banco e registrou o fato.