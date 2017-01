Familiares protestam contra dificuldade no andamento de processos de presos no Ceresp

Com faixas verdes nas quais a palavra "liberdade" estava em destaque, um grupo de pessoas protestou em frente ao Fórum Benjamin Colucci contra a demora no julgamento de processos criminais. A manifestação começou no Parque Halfeld e seguiu pelas Ruas Santo Antônio, Floriano Peixoto e Avenida Rio Branco, retornando para a porta do Fórum novamente.



“Meu filho está lá [no Ceresp] há um ano e oito meses, e ainda não foi julgado. Ele já foi a três audiências, as testemunhas já foram ouvidas e até agora nada. Tenho vindo ao Fórum buscar informações e tudo o que me dizem é para continuar esperando”, explica uma das organizadoras da ação e mãe de um dos detentos, Sônia Aparecida Tiango Cardoso.



Ela diz ter medo de que o tempo no qual ele está no Centro de Remanejamento não seja contado na pena, e que teme uma condenação longa. “Meu filho emprestou um carro para uma outra pessoa. Quando ela devolveu, a polícia fez buscas nele. Na primeira revista eles não encontraram nada. Na segunda, encontraram droga, mas que não era do meu filho. Ele estava trabalhando, foi chamado para trazer a chave. O carro estava em um lugar e levaram ele para outro endereço, em uma garagem particular. E aí eu questiono, por que eles não encontraram nada na primeira busca, só na segunda? E por que precisaram levar o automóvel dele para uma garagem particular?”, interroga.



Sônia, assim como os outros parentes de pessoas em situação semelhante, dizem que acima de tudo, lutam pela absolvição de quem aguarda julgamento. “Meu filho foi preso injustamente, e continua sem sentença. Eu só quero a justiça”, pontua.



Outros casos se somam ao de Sônia. Alguns, inclusive, não se tratavam de casos não julgados, como o relatado por Maria Sandra Teodoro. “Meu filho está no Ceresp há dois anos e três meses. Ele já foi condenado, mas ainda não está cumprindo pena. Ele estava em um carro como carona. O dono do carro tinha droga e dinheiro. Eles foram parados e na busca encontraram a droga. Ele foi preso por associação para o tráfico, e o dono da droga ainda está nas ruas, enquanto o meu filho está lá ainda”, contou.



Maria Sandra disse que cinco advogados já pegaram o caso, e ainda afirmou que um deles a enganou. “Eles fizeram tudo o que estava ao alcance, mas em algum momento algo não foi feito. E o processo de remissão de pena não aconteceu. Ele continua lá e eu estou morrendo de medo de acontecer alguma rebelião ou tumulto. O homem que estava com ele tinha mandado de prisão em aberto e está na rua, e ele que não tinha antecedentes continua lá. Eu estou doente, tratando a depressão e nada é resolvido”, desabafa.

A equipe do Diário Regional tentou o contato com o Fórum por meio de diversos setores, mas até o fechamento desta edição não obteve posicionamento sobre a manifestação.