PJF fecha parceria para o recebimento de R$3 milhões do Ministério da Agricultura

Na tarde dessa segunda-feira, 23, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) firmou um convênio com o Ministério da Agricultura para uma série de atividades que prometem alavancar o agronegócio da cidade e da região. De acordo com o prefeito Bruno Siqueira (PMDB), Juiz de Fora irá receber a verba de R$1 milhão para recuperar as estradas vicinais, que conectam a cidade aos distritos, na zona rural.



“Com esse repasse teremos a capacidade financeira para investimentos que melhorem o acesso aos nossos distritos, beneficiando o produtor rural. Teremos direito a esse recurso assim que o orçamento do Governo Federal for aberto”, explicou Bruno. “Já estamos nos preparando para investir esse dinheiro da melhor forma possível, para que, principalmente nos períodos chuvosos, possamos ter estradas melhores e mais acessíveis”.



A Prefeitura também aderiu ao plano Agro Mais, desenvolvido pelo Governo Federal por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por meio do projeto, a cidade terá disponível R$2 milhões para serem usados no fortalecimento do setor da Agricultura e Agronegócio. O Agro Mais consiste na modernização e desburocratização do agronegócio com a solução de problemas relacionados a leis, decretos e portarias que travam o crescimento do setor. “Pretendemos verificar como podemos aderir ao Agro Mais. A Secretaria de Agropecuária e Abastecimento já está estudando o assunto, verificando a existência de pontos que podem ser melhorados nas nossas leis municipais para que a cidade esteja inserida nesse projeto pioneiro”, completou o prefeito.



Segundo o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, o Agro Mais é uma das estratégias do Governo para que o Brasil possa representar 10% do mercado mundial no setor. “O objetivo é evoluir de 7% para 10% em cinco anos”, afirmou Novacki. “Até agora foram mais de 150 problemas resolvidos na burocracia do agronegócio no país. Nesta semana, nós estamos terminando a modernização do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, decreto que também possui cerca de 100 problemas a serem solucionados. Até o final de fevereiro esperamos ter cerca de 300 demandas sanadas no setor produtivo”.



O secretário municipal de Agropecuária e Abastecimento, Bebeto Faria ressaltou, que a Secretaria está ampliando o trabalho na cidade, com a meta de trazer uma maior visibilidade ao agronegócio e valorizar o produtor rural em Juiz de Fora e região. “Atualmente, o setor representa 22% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Pensando nisso, a Secretaria se compromete a evoluir para atender às demandas dos produtores rurais. Nós fizemos um levantamento com os presidentes das associações e sindicatos voltados ao agronegócio e, graças a esse primeiro contato, tivemos uma boa percepção das demandas desses trabalhadores. A partir de agora, vamos trabalhar para utilizar corretamente o repasse do Ministério da Agricultura. Visamos melhorar as condições das estradas vicinais para que os produtos cheguem aos mercados de forma mais rápida e com um melhor preço”, concluiu Faria.



Ao final do encontro, que também contou com a participação de prefeitos, secretários, representantes de sindicatos e produtores rurais da Zona da Mata, as autoridades assinaram o convênio e oficializaram a parceria com o Ministério da Agricultura.