João XXIII sorteia vagas para Ensino Fundamental e Médio

O Colégio de Aplicação João XXIII, vinculado à UFJF, está com inscrições abertas para sorteio de dezessete vagas para alunos que irão cursar o Ensino Fundamental e cinco para o Ensino Médio. O processo está de acordo com o Edital 002/2017, disponível no site do Colégio. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Ensino Fundamental

2 vagas para o 2º ano

10 vagas para o 3º ano

2 vagas para o 8º ano

3 vagas para o 9º ano

Ensino Médio

5 vagas para o 1º ano.

O sorteio das vagas é público. Para cada um dos anos listados acima, serão sorteados cinco suplentes.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 23 de janeiro e 06 de fevereiro através do site da instituição. No ato da inscrição será emitido o boleto de pagamento no valor de R$38,00 (trinta e oito reais) que deverá ser pago em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 06 de fevereiro de 2017, impreterivelmente.

O sorteio será realizado no dia 11 de fevereiro, sábado, no Colégio de Aplicação João XXIII, às 8h30.

É obrigatória a presença de um responsável pelo candidato, portando o cartão de inscrição no horário e local do sorteio.

A matrícula será realizada no dia 14 de fevereiro das 8 às 11 horas e das 14 às 16 horas na secretaria da escola.

Outras informações e o edital completo estão disponíveis em http://www.ufjf.br/joaoxxiii/2017/01/22/joao-xxiii-oferece-22-vagas-remanescentes/