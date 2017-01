Homem preso por tráfico em JF confessa ter ligação com Comando Vermelho

Um jovem de 22 anos foi preso nesse domingo, 22, no bairro Vila Alpina, zona Leste, durante operação da Delegacia Especializada Antidrogas (DEA) da Polícia Civil por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. De acordo com informações do titular da DEA, delegado Rafael Gomes, o suspeito já teria diversas passagens por tráfico em São Paulo. “Ele é natural de lá [São Paulo] e foi criado no Rio de Janeiro. Segundo o que nos disse em depoimento, ele teria ligação com o Comando Vermelho”, informou Gomes.

Ainda conforme o delegado, o homem foi preso em um ponto de drogas no bairro, que já era investigado pela equipe há algum tempo. Com o suspeito foram encontradas 30 pedras de crack, oito munições calibre 380, uma balança de precisão, R$45 em dinheiro e materiais para embalar entorpecentes.

Após prestar esclarecimentos, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), onde responderá pelos crimes.