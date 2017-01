PJF abre inscrições para concurso público

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) deu início nessa segunda-feira, 23, ao período de inscrições para o concurso público nº 04/2016, que prevê vagas para técnico de nível superior I nas áreas de fisioterapeuta, farmacêutico geral e veterinário. As inscrições ocorrerão até as 23h59 de 6 de março, pela internet, por meio do site da Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP), com taxa de R$80. O salário inicial é de R$2.769,57, com carga semanal de 40 horas.

Para os candidatos que não têm acesso à internet está disponível um posto de inscrição no Departamento de Atenção ao Cidadão, na Avenida Barão do Rio Branco, 2.234, Centro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

As primeiras provas objetivas serão em 26 de março. Inicialmente, a previsão é de uma vaga para cada área, podendo ocorrer novas nomeações, conforme demandas da PJF e os limites orçamentários e financeiros do Município. O concurso terá validade de dois anos, a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado por mais dois. O edital e o link para inscrições podem ser acessados pelo link http://aocp.com.br/concurso.jsp?id=336.

REQUISITOS

Farmacêutico geral - Curso superior completo de Farmácia ou Farmácia e Bioquímica e registro no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais.

Fisioterapeuta - Curso superior completo de Fisioterapia e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Veterinário - Curso superior completo de Medicina Veterinária e registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Fonte: Assessoria PJF