Mãe suspeita que pai teria abusado de criança de dois anos

O pai de uma menina de dois anos foi apontado como suspeito de abusar sexualmente da criança nesse domingo. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds) da Polícia Militar (PM), a mãe a levou até a Upa Santa Luzia nesse domingo, 22, porque desconfiava que o pai teria abusado da menina. De acordo com a genitora, a suspeita começou porque quando a criança é questionada sobre qual a região do corpo onde ela sente dores, ela faz cara de choro, coloca a mão na genitália e pronuncia o nome do pai. Após exame clínico, nada de anormal foi constatado. O pai da criança não foi encontrado.