PM recupera celular e dinheiro roubados no Aeroporto

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã desse domingo, 22, por um jovem de 18 anos que teria sido roubado nas proximidades do Estádio Municipal, no bairro Aeroporto, Cidade Alta. A vítima relatou que dois indivíduos o abordaram, sendo que um deles simulou estar armado com uma faca e mandou que a vítima entregasse o celular e dinheiro. A PM efetuou um rastreamento na região e encontrou dois homens com as mesmas características repassadas. Eles foram abordados, e o celular e R$62 foram recuperados. A vítima reconheceu os autores do roubo. O homem de 21 anos foi preso e o outro autor, um adolescente de 16 anos, foi apreendido.