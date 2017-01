Campus Juiz de Fora recebe 1.131 requerimentos para ocupar vagas ociosas

Foram encerradas as inscrições para as 363 vagas ociosas que estavam disponíveis em 26 opções de cursos nos campus de Juiz de Fora e Governador Valadares (GV) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O número de requerimentos foi de 1.131 – mais que o dobro do período anterior que foi de 534 inscritos. “Esse crescimento é explicado pela isenção na cobrança de taxa para se inscrever”, aponta o coordenador interino da Central de Atendimento (CAT), Sami Sanchez Júnior.

A modalidade com maior número de requerimentos para vagas ociosas foi a de estudantes que querem trocar de curso dentro do mesmo campus, com 199 inscrições. As vagas também estavam disponíveis para pessoas que por algum motivo perderam seu vínculo de matrícula com a UFJF no período de dois anos, e podem pedir a reinscrição no curso. Graduados pela UFJF que no decorrer do curso fizeram pelo menos 50% da grade curricular de outro curso, puderam solicitar vaga para a sua conclusão. Outra possibilidade foi a mudança de alunos que tinham o interesse em trocar sua graduação entre os campus de GV e Juiz de Fora. Além disso, quase 180 estudantes de outras instituições de ensino superior, públicas ou privadas, solicitaram transferência para a UFJF.

O curso com maior procura foi o de Direito- noturno no campus de Juiz de Fora, com 126 inscritos para as três vagas disponíveis. Seguido pelo curso de Psicologia- diurno, que oferecia quatro vagas e apresentou 131 requerimentos.

Todos os requerimentos serão analisados conforme os critérios disponíveis no Edital- Processo de Ocupação de Vagas Ociosas. Os candidatos selecionados serão informados através de um ofício que será encaminhado ao endereço deixado no formulário de inscrição do processo. Quem ficar como excedente, pode acompanhar os Editais de Reclassificação pela página da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara).

Fonte: Assessoria UFJF