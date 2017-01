Duas pessoas são alvos de tiros no bairro Santa Cândida

Um adolescente de 14 anos e um jovem de 24 sofreram uma tentativa de homicídio na noite desse sábado, 21, no bairro Santa Cândida, zona Leste. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu informações de que uma pessoa estava baleada na praça do bairro. Ao chegar lá, foi constatado que uma das vítimas foi atingida por três disparos, sendo um no rosto, outro na região frontal esquerda e outro na região lombar. Também foi encontrada outra pessoa atingida no braço esquerdo. Eles relataram que o autor, um adolescente de 17 anos, realizou o ato sem motivo. Na casa do suspeito foi encontrada uma motocicleta roubada. Foi realizado o rastreamento, porém sem êxito. A arma utilizada no crime não foi localizada.