Um carro caiu no Rio Paraibuna, na manhã dessa segunda-feira, 23. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do bairro Mariano Procópio, quando o condutor perdeu o controle do automóvel. O homem de 55 anos que estava no veículo foi retirado do carro consciente, porém desorientado. Ele não apresentava lesões aparentes e foi encaminhado para o HPS.