Pai denuncia padrasto das duas filhas por estupro

Uma adolescente de 17 anos e uma menina de oito foram vítimas de estupro no bairro Jóquei Clube, zona Norte. A adolescente relatou que há dois anos o suspeito, de 53 anos, que é namorado de sua mãe, chegou bêbado em casa. Na ocasião, ele pediu um abraço para a adolescente e acariciou seus seios. A vítima contou o caso à sua mãe, e esta não tomou providências. Desde então ele começou a encará-la e intimidá-la. Já a menina de oito anos contou que que em data passada o autor suas pernas e genitália.

Após reclamarem as filhas relatarem a situação novamente à mãe, ela se mudou com as meninas, mas recentemente pensava em reatar a relação, tentando fazer a adolescente mudar o testemunho sobre o autor. Ao saber dos fatos, o pai das vítimas compareceu à Casa da Mulher para denunciar o crime nessa sexta-feira, 20.