Jovem é preso por embriaguez e direção perigosa no Milho Branco

Durante patrulhamento na noite dessa sexta-feira, 20, uma equipe da Polícia Militar tentou abordar um motorista de 24 anos que pilotava sua moto de forma perigosa nas ruas do bairro Milho Branco, zona Norte. Após sofrer uma queda, o suspeito tentou fugir, mas foi abordado e preso. Uma passageira do veículo, de 15 anos, foi conduzida à UPA Norte juntamente com o motociclista, para serem medicados. Em seguida, eles foram conduzidos à delegacia. A passageira estava sem o capacete e o motoqueiro tinha sintomas de embriaguez. A moto foi rebocada.