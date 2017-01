Pai é acusado de abusar de filhas no Santo Antônio

Uma menina de três e outra de seis anos foram vítimas de abuso sexual nessa sexta-feira, 20, no bairro Santo Antônio, zona Sudeste. A avó das crianças compareceu à Casa da Mulher e relatou que ambas foram dormir na casa do pai, de 30 anos, que é divorciado da mãe. Quando elas chegaram em casa, a avó foi dar banho nas crianças e passou a mão com força em suas partes íntimas. As vítimas reclamaram com a avó que estavam sentindo dor na região genital. O Registro de Evento de Defesa Social (Reds) não menciona se o suspeito da ação foi preso.