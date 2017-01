Geloterapia ganha adeptos mesmo sem comprovação científica

Basta uma busca rápida em qualquer navegador de internet para ver uma série de formas de aderir à terapia do gelo, ou geloterapia. As promessas são muitas, algumas delas bem ousadas: em algumas páginas, as informações são de que o ‘tratamento estético’ ajuda a rejuvenescer a pele; outra diz que ajuda até mesmo no sono e no processo de emagrecimento. Há também vídeos tutoriais de como o gelo deve ser aplicado para amplificar os resultados de eliminação de rugas.



Nem todas as informações são comprovadas, mas sabe-se que a técnica de aplicação do gelo, envolvido em um pano ou gaze, passado por alguns por um tempo determinado seja no rosto, ou em alguma outra parte do corpo de maneira contínua e regular, seria o suficiente para alcançar uma série de benefícios. A terapia, que seria de origem oriental, no entanto, não conta ainda com nenhuma fundamentação cientifica que dê um respaldo sobre os resultados prometidos.



“Esse procedimento é novo, e como outras terapias importadas do oriente, não temos ainda nenhuma confirmação sobre a eficácia ou se os efeitos são reais ou não. Sabemos que o frio e o gelo são muito utilizados na ortopedia, seja por conta de um entorce ou uma contusão. Há outras terapias, como a criolipólise, que não dá muito certo, e acaba queimando a pessoa”, explica a dermatologista pertencente à Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Vânia Piccinini.



“A única informação até o momento é que, cientificamente, não tem nada comprovado. Em luxações usa-se o gelo para diminuir o edema e a inflamação. Agora, para tirar rugas e melhorar a pele não há nada que se possa dizer com certeza. Inclusive, dependendo da época do ano é até perigoso, porque pode facilitar uma gripe ou sinusite, já que o gelo vai ser passado no rosto. Então, para mim, é um método bem controverso, por enquanto”, argumenta a médica.



A geloterapia tem recebido adeptos por ser barata e envolver um método acessível, que pode ser feito facilmente dentro de casa, mas é preciso ter cuidado.”É interessante o modo como é feita a orientação nos sites e páginas da internet. Eles falam que é preciso ser feito durante apenas 15 minutos, e que é preciso sempre mexer com o gelo e não usá-lo diretamente, porque o gelo queima e, em alguns casos, casos, causa até a necrose, então é preciso ter muito cuidado”, adverte Vânia.

Esse tipo de procedimento, conforme a médica, é muito comum em spas. “Lá há pessoas que sabem aplicar e o fazem de forma controlada, que não cause nenhum problema. Em casa, a coisa muda de figura. Se a pessoa não tiver domínio, pode ter algum problema grave. É preciso ter o gelo sempre em movimento e não ficar muito tempo com ele em contato, e ele não pode ser colocado diretamente na pele. O gelo precisa estar envolto seja em um pano ou em qualquer outro material”.

Outra orientação que chama a atenção em matérias sobre geloterapia é a indicação de que ela seria um meio de combater acne e cravos, caso associado com um creme dermatológico próprio. “Fica então a questão sobre a eficácia: foi o gelo, ou foi o creme?”, indaga a médica. “A função do gelo é vaso constrição, então fecha os poros e depois aplica o remédio. Não vejo muita funcionalidade nesse método. Ainda falta deixar mais clara a finalidade dele”.

Em alguns casos, nos quais o gelo é feito com chás como camomila, aloe vera ou babosa, o tratamento ajuda porque há substâncias que acalmam a pele, o que não significa, de acordo com a médica, que o método tenha efeito de eliminar rugas permanentemente, ou uma melhora prolongada das condições da pele. “Se a pessoa tem uma bolsa debaixo dos olhos, por exemplo, se coloca gelo com camomila, a bolsa vai desinchar e melhorar a olheira”, encerra.