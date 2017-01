Estado anuncia mudança de estratégias de intervenção para adolescentes acautelados

O Estado tem divulgado a mudança nas estratégias de atendimento aos adolescentes autores de atos infracionais. A intenção, conforme divulgado recentemente é trabalhar na humanização do atendimento, de modo que os 1.330 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em internação, 200 em semiliberdade e 198 em internação provisória tenham a possibilidade de sair do sistema com alguma capacitação que os ajude na reinserção na sociedade.



A ideia do Governo Estadual é articular uma série de estratégias para prevenir a reincidência. Como a modificação do currículo escolar, por exemplo, e o reforço de ações pedagógicas, já que há uma diferença grande de idade/ ano de escolaridade, o que aumenta a dificuldade de aprendizado. Além disso, a maioria deles tem alto índice de evasão escolar.



De acordo com o vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Jovem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ Juiz de Fora), Luciano Franco Ribeiro, embora a humanização do sistema, cumprindo efetivamente o que é preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) seja o ideal, o sistema ainda está longe de alcançar esse objetivo.



“A ideia é que esses adolescentes, mesmo que de maneira institucionalizada tenham acesso a uma série de políticas públicas de acesso, como atividades culturais, escolarização e profissionalização. No entanto, o sistema, muitas vezes, tem sido falho, pelo aumento da quantidade de adolescentes que entram em conflito com a lei e também pela falta de recursos para efetivar todas essas políticas públicas”, detalha Ribeiro.



O tráfico de drogas é a principal porta de acesso ao sistema socioeducativo, segundo o vice-presidente da Comissão. “O tráfico assola o pais, e o adolescentes, dentro desse contexto estão mais vulneráveis. Onde os serviços públicos essenciais em saúde, educação, moradia e segurança pública, esses jovens acabam ficando reféns do tráfico. Em alguns casos que já acompanhamos, os meninos freqüentavam cursos, nunca tiveram envolvimento com drogas, mas não tinham como pagar o pedágio para sair das comunidades, ou acabavam sendo obrigados a entrar para esse mundo. O que na nossa perspectiva é impensável, mas para eles é brutal”, analisa.



Ele comenta que o sistema socioeducativo como um todo, e o de Juiz de Fora, inclusive, apresenta uma série de potencialidades, que nem sempre podem ser aproveitadas. “Temos convênios com escolas profissionalizantes como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), mas nem sempre temos meios de transportá-los, para que eles possam assistir as aulas que acontecem fora do Centro. Assim como os projetos esportivos, um deles, a escolinha de futebol, também é em um espaço fora da instituição, e não temos muitas vezes, nem o transporte, nem pessoal suficiente para acompanhá-los. Recebemos inúmeras denúncias como essas”, ressalta Ribeiro.



O advogado ainda considera que é preciso somar esforços para garantir que seja efetivo o acesso. “Muitas vezes temos possibilidades, mas não temos recursos. Mesmo com a crise econômica, é preciso investir no sistema de acolhimento e na parceria com a comunidade, porque essa colaboração também é fundamental. Vivemos uma crise na proteção da criança e do adolescente. Por isso, todos precisam cumprir seus papeis, seja por meio de associações de classe, instituições, ou outras iniciativas. É nosso dever ajudar na recuperação desses indivíduos em formação”, encerra.