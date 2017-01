Número de feriados prolongados em 2017 preocupam comerciantes

Enquanto muitos trabalhadores comemoram a lista de feriados nacionais e municipais, alguns empregadores começam a se preocupar com a quantidade de recessos ao longo do ano. A maioria dos dias sem expediente cairá em quintas-feiras, ou sextas-feiras, o que pode permitir que o descanso seja estendido, ao mesmo tempo, com o maior número de dias com as portas fechadas, o medo dos empresários é que o prejuízo também aumente.



O prolongamento dos feriados durante a semana acontece de formas diferentes na indústria e no comércio. De acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais de Juiz de Fora – (FIEMG) Francisco Campolina, na indústria, os trabalhadores possuem uma carga horária de 44 horas semanais, assim com a chegada dos feriados, é possível que o empresário opte por emendar os dias de intervalos até o final de semana, realizando previamente a compensação desse período que não será trabalhado.

“Um acordo é feito entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Nele, se acontecer de o feriado cair perto da sexta-feira, outro dia pode ser escolhido para que possa ser feita a compensação do dia que será gozado, antes ou depois da semana do feriado, fazendo com que as indústrias não sofram qualquer prejuízo com a paralisação temporária”, explica Campolina.

No caso dos feriados municipais, para os empresários fica mais difícil optar pelo não funcionamento das empresas. Porque no comercio, não tem como recuperar o dinheiro de uma venda perdida, nem fazer compensação previa ou posterior da data. “O consumidor nesse período, geralmente estará visitando outras cidades. Então ele compra mercadorias e serviços em outros destinos, fazendo com que a economia delas seja movimentada, retirando os valores que poderiam ser destinados a Juiz de Fora, caso as lojas da cidade se encontrassem abertas”, explica o presidente.



“Nas semanas que compõem os feriados, o índice de vendas no comercio tende a diminuir entre 30% e 50%, devido à ausência de lojas e funcionamento. A determinação da administração pública quanto ao número de feriados na cidade deveria ser repensada, pois no final do ano comercial, se somados os prejuízos, as contas para os cofres públicos pode ser relevante”, finaliza Francisco.

Comércio



De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora – (Sindicomércio-JF), Emerson Beloti, nenhum feriado prolongado beneficia os comerciantes. “Embora o número de estabelecimentos que estejam aderindo ao funcionamento extra nos feriados esteja crescendo, essa estatística ainda é pequena e se restringe apenas em supermercados e farmácias.



Beloti afirma ainda que uma saída para que essa perda não fosse tão significativa seria a adesão dos empresários pelo funcionamento especial. “Respeitando as normas de trabalho e visando atender ao público de outras cidades que visitam Juiz de Fora nesses períodos para fazer compras, ajudaria muito a combater esse prejuízo”, pontua.

Feriado



Adriana Moreira, 25 anos, estudante de Psicologia diz adorar quando acontece a coincidência de um feriado cair perto do final de semana. Ela não é natural de Juiz de Fora, dessa forma os feriados prolongados são essenciais para a vida dela. “Sou natural da cidade de Bicas, interior do estado, e como tenho que conciliar meu tempo entre estudar e trabalhar sobra pouco tempo para visitar parentes e amigos. Essa pausa extra é uma excelente oportunidade para que eu possa ir e voltar com tranqüilidade”, afirma Adriana.



Matheus Oliveira, 29 anos, é advogado e diz não gostar de feriados prolongados por questões de trabalho. Ele comenta que pausas que duram uma semana fazem com que audiências e reuniões com clientes demorem um tempo desnecessário. “Meus clientes possuem pressa na resolução de seus problemas judiciais e por mais que essa paralisação seja um descanso para todos, a vida jurídica deles não pode ficar parada”, finaliza Matheus.