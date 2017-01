Campanha Amor Não Tem Raça faz sucesso nas redes sociais

O Canil Municipal lançou em parceira com o Shopping Alameda a campanha Amor Não Tem Raça nessa quinta-feira, 19. “A principal intenção é estimular a adoção. Fotografamos e criamos uma página no Facebook para divulgar os cães”, explicou a chefe de Departamento de Controle Animal do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), Miriam Neder.



Em torno de 12 cães foram fotografados. “Não tem como fotografarmos os 500 cachorros que temos e postar de uma vez. Além das adoções, a população conhece o trabalho do Canil e vai visitar, e às vezes, adotam cães que eles gostam e nem foram postados ainda”, falou. A primeira postagem feita nessa quinta-feira, 19, ultrapassou mil compartilhamentos nas redes sociais em menos de 24h.



“O retorno tem sido maravilhoso. Nessa sexta-feira, 20, eu realizei as entrevista para selecionar os adotantes”, exclamou. Além de conhecer o trabalho da instituição, os juiz-foranos têm optado pela adoção. “A gente quer difundir a ideia de que vale mais a pena adotar do que comprar um cachorro, pois muitos precisam de um lar”, ressaltou Miriam.



Aqueles que possuem o interesse em adotar podem ligar para os telefones 3690-3591 ou 3234-3783. “A entrevista tem como objetivo fazer uma análise do perfil do adotante. Se o cachorro se adaptar àquela casa. Não é que a pessoa não sirva para adotar, pois pode ser que aquele cão não goste de outro cachorro ou de criança. A gente tenta minimizar as chances de o processo dar errado. Queremos que o cão certo seja adotado pela família certa, que um se encaixe no perfil do outro”, finalizou.