Economista sugere planejamento antes do saque das contas inativas do FGTS

No próximo mês, a população poderá sacar o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com o economista José Jamil Adum, as pessoas que tiveram contratos de trabalho finalizados até o dia 31 de dezembro de 2015 terão direito ao benefício.

“Aqueles que se demitiram ou foram demitidos por justa causa poderão sacar esse dinheiro extra. A pessoa pode verificar se seu nome consta na lista do FGTS no próprio site da Caixa Econômica Federal, ou baixar o aplicativo. Também é possível cadastrar o e-mail no sistema para receber mais informações, como o cronograma com o período em que o saque poderá ser realizado, que não foi divulgado ainda”, explica Adum. “A população que não tiver essa facilidade do acesso à internet pode consultar seu extrato pessoalmente nos postos de atendimento da Caixa, com o Cartão Cidadão e a senha”.

O especialista recomenda que as pessoas verifiquem sua situação financeira antes de gastarem o dinheiro do Fundo de Garantia. “Quem tiver o perfil estabelecido pra sacar esse benefício deve se planejar de acordo com as suas prioridades. A aplicação desse valor vai depender se a pessoa mora sozinha ou com parentes, se tem filhos, se é aposentada ou se possui alguma dívida anterior, principalmente aquelas prestações com maior taxa de juros”, detalha.

Ainda de acordo com especialista, quem não tiver nenhuma pendência, pode optar por investir o dinheiro. “A escolha de qual investimento fazer, também vai depender das preferências pessoais. Alguns são mais conservadores e optam por aplicar aquele valor com maior segurança, priorizando uma poupança de emergência. Outros gostam de arriscar mais e aplicar o recurso em outros ativos, que nem sempre oferecem um retorno tão rápido”.

Há ainda quem pretende aproveitar o benefício para o lazer da família nesse período de férias. “O lazer é essencial para manter as pessoas motivadas, mas é sempre importante pensar no momento de regresso das férias. Se o dinheiro não for fazer diferença para pagar alguma dívida ou comprar algo necessário, não há problema algum em investir em uma viagem, por exemplo”, completa o economista. “Mas antes de planejar qualquer compra contando com esse dinheiro, é importante que a pessoa confirme se realmente tem direito a sacar dessas contas inativas, e veja qual é o valor disponível”, reforça.