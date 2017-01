Banco de Leite Humano trabalha com estoque mínimo

O banco de Leite Humano de Juiz de Fora opera com dificuldades. O centro de doação está com um estoque de somente nove litros de leite, que não são suficientes para atender as 60 crianças beneficiadas com o alimento mensalmente. As férias de verão são uma das causas da ausência do material no centro.



“Sempre estamos precisando de lactantes que estejam dispostas a salvar vidas, doando leite às crianças assistidas. Com o leite arrecadado, abastecemos o estoque da cidade e também os de hospitais da região, que para que consigamos atingir essa meta, é preciso ter um estoque entre 50 a 80 litros de leite”, explica a coordenadora do banco de leite humano deJuiz de Fora , Bernadete Monteiro Oliveira.



As mulheres com interesse em doar precisam se cadastrar no centro de doação. Elas precisam estar com a saúde perfeita, não fazer uso de nenhum medicamento, conceder à direção do local uma cópia dos documentos que comprovem o estado pleno de saúde, ainda gestante e claro, além de amamentar seu próprio filho, ter leite excedente em quantidade que possa ser doada.



Bernadete conta que, feito isso, a mãe faz a retirada do material com a freqüência que desejar, e o armazena em um recipiente a ser recolhido pela equipe do Banco de Leite Humano, que recolherá semanalmente o material na residência da mamãe, que passará por uma avaliação e se estiver apropriado para consumo, pasteurizá-lo e distribuir para os hospitais.



O leite recolhido, quando ainda em seu estagio inicial, possui validade de 15 dias, porém, quando pasteurizado, sua validade é de até seis meses. “Os meses entre dezembro até fevereiro, são os períodos que mais faltam leite no estoque, pois com a chegada das férias de verão, as famílias viajam e o número de doadoras diminui. Em setembro, por exemplo, o banco possuía um número de 50 litros de leite, em janeiro, o banco teve uma redução de 80% do material disponível”, finaliza.