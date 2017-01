Labareda queima rosto e membros de idoso em restaurante no Centro

Um idoso de 74 anos fazia a manutenção no fogão industrial de um restaurante localizado na parte baixa da Rua São João, Centro, quando um problema na válvula de gás de um botijão apresentou um problema e lançou uma labareda diretamente no homem. O acidente aconteceu por volta das 15h30 dessa sexta-feira, 20. Ele teve, segundo o Samu, 13% do corpo queimado, sendo que as chamas atingiram a face e os membros superiores. O botijão de gás que apresentou o problema estava ligado ao fogão em manutenção, que estava sendo verificado pelo idoso.

“As labaredas também queimaram alguns aparelhos e utensílios. Inclusive, quando chegamos, ainda havia fumaça, e precisamos fazer o trabalho de abertura do local, para deixar sair o ar confinado, para ter condição de respirar no local”, explica a assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros, tenente Priscila Adonay.

Não houve, segundo Priscila, nenhum dano à estrutura física nem do local, nem nos imóveis vizinhos. “Como não houve explosão, que poderia levar a um abalo estrutural, nem um incêndio de maior complexidade, não houve dano”. reforça;