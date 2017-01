Ladrões invadem e assaltam casa de idoso na zona Norte

Um idoso de 73 anos teve sua casa invadida por três homens no bairro Realeza, zona Norte da cidade, na noite da última quinta-feira, 19. O homem relatou que, ao entrar em sua casa, na Rua Francisco Queiroz Caputo, foi rendido pelos assaltantes encapuzados. O trio o levou para o interior da casa e exigiu que ele entregasse o dinheiro e as joias. Os autores revistaram todos os cômodos e roubaram um relógio Technos, R$300, um cofre com U$600 (600 dólares americanos) e uma determinada quantia em pesos argentinos. Ainda de acordo com a vítima, eles fugiram pela garagem da residência, onde roubaram um veículo Mercedes Benz preto e fugiram.

Durante a fuga, os ladrões deixaram cair um revólver calibre 38, que foi apreendido pela Polícia Militar (PM). As viaturas da PM localizaram o carro roubado perto de um beco na divisa dos bairros Encosta do Sol e Milho Branco, na mesma região. O veículo, que estava com uma perfuração de bala, foi guinchado, e os assaltantes ainda não foram localizados.