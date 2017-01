Dois homens entraram em uma mercearia no bairro São Pedro, Cidade Alta, no início da tarde dessa quinta-feira, 19, e anunciaram o roubo, e subtraíram a quantia de R$40, do caixa e um celular. Eles fugiram em um carro modelo Gol, no sentido bairro Caiçaras, na mesma região. Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds) um deles escondia o rosto com uma camisa. A Polícia Militar (PM) procedeu com rastreamento, mas não conseguiu localizar a dupla.