UFJF e Tupynambás selam parceria que envolve equipe técnica e atletas

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e o Tupynambás Futebol Clube acertaram uma parceria para o futebol local. O acordo envolve profissionais especializados com formação na UFJF, além de atletas que atuam na equipe Uberabinha/UFJF. No Tupynambás, eles terão a oportunidade de participar do Módulo II do Campeonato Mineiro Profissional, divisão alçada pelo time após o título da Segunda Divisão estadual em 2016. O acordo foi selado na quarta-feira, 18.

Os profissionais formados na UFJF na área de Educação Física terão a oportunidade de adquirir experiência por meio de um trabalho prático em um clube profissional. E além de reforçar seu corpo técnico com analistas de desempenho e preparadores físicos, a parceria dará ao Tupynambás um departamento de fisiologia. Os atletas da equipe sub-17 do Uberabinha/UFJF campeã da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro da categoria em 2016, e que não tenham mais idade para continuar no projeto, terão a oportunidade de realizar uma experiência de testes no Baeta (como é conhecido o Tupynambás).

Na visão de Marcelo Matta, coordenador do Uberabinha/UFJF, a parceria contempla os dois lados do projeto. “São duas realidades, a acadêmica, para os formados em Educação Física, e a dos jogadores que no sub-17 estariam prestes a se formar e podem ter no Tupynambás uma experiência profissional.” O coordenador acredita que a possibilidade da parceria também contempla um intercâmbio no qual os conhecimentos científicos aprendidos durante o curso de Educação Física sejam aplicados na prática, e que, em contrapartida, estes alunos possam agregar à área acadêmica com a experiência adquirida.

Contratos profissionais

Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 19, o gestor do Tupynambás, Alberto Simão, revelou que havia uma demanda antiga pela oportunidade. “Acima de tudo nós precisamos abrir espaço para os jovens da cidade, o que é uma reclamação que sempre escutamos”. Segundo o gestor, a intenção de firmar a parceria é antiga, e o clube já tinha interesse nas possibilidades oferecidas pela UFJF. “A gente sabe da qualidade dos profissionais que são formados aqui na cidade, e eles precisam de mercado.”

Simão afirmou que três jogadores do Uberabinha/UFJF já estão treinando na equipe do Tupynambás em fase de avaliação, número que deve se expandir. “Nós vamos absorver os destaques do projeto da UFJF. Eles ficarão em observação e, caso a comissão técnica os aprove, vamos dar um contrato profissional e eles serão inseridos na equipe principal, afirmou o gestor.

O Tupynambás disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro, que tem início no dia 19 de fevereiro. Já as equipes sub-15 e sub-17 do Uberabinha/UFJF se preparam para competir no Campeonato Mineiro das respectivas categorias, com previsão de início no final de abril.

Fonte: Assessoria UFJF