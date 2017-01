Em um ano, Farmácia Universitária contabiliza mais de 20 mil receitas e 200 consultas

O dia 20 de janeiro é dedicado aos farmacêuticos e, nesta data, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) não só parabeniza a categoria, mas comemora o atendimento que vem sendo realizado na Farmácia Universitária. Em atuação desde 1995, este é um importante núcleo extensionista da Universidade. Além de oferecer aos alunos do curso de Farmácia oportunidade de estágio, coloca à disposição da comunidade produtos industrializados e manipulados a preços acessíveis e com qualidade.

No ano passado, a Farmácia passou a fazer parte de convênio firmado com a Prefeitura de Juiz de Fora para oferecer serviços de atenção farmacêutica à população dos bairros do entorno da Universidade. Assim, ganhou outras duas atividades: a dispensação de medicamentos para a população, a partir do Sistema Único de Saúde (SUS), e o consultório farmacêutico.

Os usuários do SUS são atendidos mediante prescrição médica, sendo que, neste período de quase um ano, mais de 20 mil pacientes já foram atendidos. O diretor da Farmácia, professor Marcelo Silvério, destaca a humanização no serviço como um diferencial. “Para a dispensação de medicamentos, o público é atendido e orientado por acadêmicos sobre a forma correta de utilização, conservação e adesão do tratamento, não é somente uma entrega de medicamentos.”

Já no serviço de consultório farmacêutico, os clientes agendam uma consulta para avaliação geral das condições terapêuticas e orientações mais específicas quanto ao tratamento. Até dezembro, 200 consultas do tipo foram realizadas.

O monitoramento e o acompanhamento farmacoterapêutico ainda não é oferecido na maioria das farmácias da cidade, apesar de ser previsto na Lei Federal 13.021/2014, que coloca como uma responsabilidade do farmacêutico prestar orientação e esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, conservação e utilização correta dos fármacos e a importância do manuseio correto, para aprimorar as condições terapêuticas e garantir a saúde e bem-estar dos pacientes.

O atendimento no consultório passou por uma fase experimental, em que os farmacêuticos residentes, professores e técnicos apuraram a melhor metodologia de trabalho para o acompanhamento terapêutico. Silvério já observa resultados positivos: “Houve uma melhora significativa no tratamento dos pacientes acompanhados. Com a adesão correta e orientação, o tratamento passa a ser efetivo.”

Farmácia Clínica no Hospital Universitário

O trabalho farmacêutico realizado no Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF) também merece destaque. Dentro do Serviço de Farmácia do hospital, o setor de dispensação já realiza, há mais de 20 anos, as atividades relacionadas à Farmácia Clínica nível I, com a avaliação farmacêutica de todas as prescrições médicas diariamente. Recentemente, o Serviço implantou a Farmácia Clínica nível II com a inserção do farmacêutico no atendimento multidisciplinar nos setores de tratamento intensivo e enfermaria pediátrica, garantindo a integralidade do cuidado ao paciente com a participação do farmacêutico através do acompanhamento farmacoterapêutico.

O Serviço de Farmácia atua nas Unidades Santa Catarina e Dom Bosco, garantindo o abastecimento e controle de medicamentos na instituição. A atividade possui uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), Setor de Dispensação, Serviço de Informação de Medicamentos (SIM), Central de Preparo de Quimioterápicos e Unidade de Farmácia Clínica. Na Unidade Dom Bosco, também é realizada a dispensação ambulatorial de medicamentos do Programa do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica como HIV/AIDS, Tabagismo, Tuberculose e Hanseníase.

A chefe da Unidade de Farmácia Clínica do HU, Rouzeli Coelho, destaca a contribuição do farmacêutico dentro das equipes do hospital: “Os excelentes resultados alcançados reforçam que a intervenção farmacêutica contribui para desfechos clínicos positivos, como a segurança do paciente e otimização da terapêutica, levando à redução do tempo de internação e otimização do uso de recursos financeiros na área da saúde”.

