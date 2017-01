Última frente fria do mês passa pela Zona da Mata no fim de semana

Desde o começo deste final de semana, nessa sexta-feira, 20, a expectativa é de que o céu comece a apresentar uma nebulosidade maior e uma ligeira queda nas temperaturas, que, de acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, devem variar entre 21ºC e 29ºC, na sexta-feira, 20.



“A partir do sábado, 21, a expectativa é de aumento na nebulosidade ao longo do dia, e chuvas no final da tarde e durante a noite. O Domingo também deve seguir as mesmas características, os dois dias com temperatura mínima de 16ºC e máxima de 23ºC”, explica Ruibran. A frente fria ainda deve influenciar o estado do tempo até a terça-feira, 3.

Depois disso, de acordo com o meteorologista, as temperaturas voltam a ficar elevadas com céu claro.

Sobre as chuvas, Ruibran comenta que embora elas ainda devam ocorrer nos próximos meses, ainda devem ficar de 30% a 40% abaixo dos níveis normais para a época.