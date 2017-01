Especialistas analisam casos de maus tratos a crianças em JF

Uma menina de 11 anos foi vítima de maus tratos na noite dessa quarta-feira, 18, em um endereço do bairro Santa Tereza, zona Sudeste. De acordo com o pai da criança, que detém a guarda da filha, ela tinha ido visitar a mãe dela, que teria saído de casa, e deixado a garota com outra menina de quatro anos, sem nenhum responsável por perto.

De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o tio da menina que é usuário de drogas, chegou ao imóvel e prendeu as duas crianças em um canil, trancando o local e jogando água nelas com uma mangueira. Chegando à residência, a avó da menina retirou as duas do canil, mesmo sendo segurada pelo homem. Depois de ser liberada do local, a menina de 11 anos ligou para que o pai a buscasse. Em casa, ela relatou o ocorrido e mostrou um corte na perna direita e outro na mão esquerda.

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) e encaminhado à 6ª Delegacia Distrital para investigação. De acordo com presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens, Larissa Oliveira Machado, configuram maus tratos o conjunto de violências, sexual, psicológica, abandono físico e também material, quando o pai deixa de pagar pensão, por exemplo.

“A maioria dos casos de maus tratos acontece dentro das casas das crianças. Os atos são praticados, muitas vezes, por familiares muito próximos a elas. Quando um caso desse acontece, pedimos aos profissionais que tenham um olhar clínico e aprofundado para a situação específica de cada criança, afinsl, existem alguns sinais. Por exemplo, a timidez excessiva, pode esconder um abuso sexual, assim como a hiperatividade ou agitação podem estar relacionados a uma situação de agressão”, detalha Larissa.

Ainda de acordo com ela, a violência contra a criança e o adolescente é sempre muito delicada, primeiro até ser descoberta, depois por conta de tudo o que está envolvido. “Como na maioria das vezes o problema acontece dentro de casa, ocorre medo de perder a guarda e até mesmo o contato com a criança. Por conta disso, muitas pessoas veêm as agressões e não denunciam, seja por medo de encarar a situação e assumir a guarda, ou mesmo medo de enfrentar os agressores”, acrescenta.

No entanto, a presidente da Comissão explica que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também conforme a Constituição, é dever da família, da escola, da comunidade e de todo o meio social que zele pela proteção da mesma. “Quem presencia os maus tratos e não denuncia, também comete um crime. Se a pessoa vê e não faz nada incorre no crime de omissão”.

Ainda de acordo com Larissa, é importante ressaltar os órgãos que trabalham com os maus tratos contra crianças e adolescentes. Ela enfatiza que quem quer denunciar, mas não quer fazê-lo de maneira nominal, pode encaminhar a situação pelo Disque 100.

“Ela cai direto no Comissariado da Infância e da Juventude. No caso da denúncia presencial, no entanto, ela é obrigatoriamente nominal. Além desse canal, temos o Ministério Público, que nesse caso, precisa de provas mais contundentes de uma agressão e também contamos com a Vara da Infância e da Juventude. Casos como o das duas crianças, onde há a agressão e a possibilidade de flagrante de delito, o contato precisa ser feito pelo 190”, orienta.

Ela acrescenta que a pena para quem é condenado por maus tratos dependerá de qual tipo de crime a pessoa é enquadrada. No caso de estupro de vulnerável, por exemplo, a pena pode chegar a 30 anos de reclusão em regime fechado.