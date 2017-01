Funcionário do Fórum é preso em flagrante por tráfico de drogas

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Delegacia Especializada Antidrogas (DEA) da Polícia Civil (PC) na tarde dessa quinta-feira, 19, por tráfico de drogas. De acordo com informações do delegado titular da Especializada, Rafael Gomes, o suspeito era funcionário terceirizado do Fórum Benjamin Colucci, onde trabalhava há mais de cinco anos.



A equipe chegou até o homem por meio de investigações que tiveram início em dezembro do ano passado, depois que a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que ele estaria comercializando entorpecentes. “A equipe conseguiu identificar e qualificar esse servidor e passou a acompanhar a rotina deles. Os investigadores observaram que a todo momento durante o turno de trabalho do suspeito no Fórum ele saía rapidamente para se encontrar com pessoas suspeitas”, explicou Gomes.



Segundo o delegado, o suspeito foi abordado por volta das 16h, no Parque Halfeld, durante uma dessas saídas de rotina. “Estávamos acompanhando o suspeito quando, nesse horário, ele deixou o local de trabalho e foi até uma banca no Parque. Decidimos realizar a abordagem, já que ele se dirigia a um homem que estava encostado na banca”, detalhou o titular. Após busca pessoal, a equipe encontrou um invólucro de cocaína com o suspeito.



Os policiais também realizaram buscas na residência do suspeito, onde foram encontrados outros invólucros de cocaína, haxixe e maconha. Entorpecentes também foram encontrados na sala onde o homem trabalha, no Fórum.

“Dentro da gaveta, que estava trancada, localizamos uma pedra de 150 g da mesma cocaína que ele guardava na residência e uma balança de precisão”, informou o delegado, frisando que a droga comercializada tem alto nível de pureza. Conhecida como cocaína nine-nine (99), ela é vendida a preços mais altos. “A quantidade de entorpecentes apreendidos foi avaliada em R$15 mil. Concluímos que ele realizava a venda para pessoas de maior poder aquisitivo, pelo alto valor de mercado do entorpecente”, destaca Gomes.



Ao todo, a PC apreendeu uma pedra bruta e oito papelotes de cocaína, duas buchas de maconha, porções de haxixe, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, um projétil vazio de arma de fogo e embalagens que seriam usadas para a comercialização dos entorpecentes.

Ainda conforme o titular, o suspeito negou a comercialização dos entorpecentes, dizendo que seria usuário de drogas, o que foi descartado pela equipe devido à grande quantidade de material apreendido e também à balança de precisão. O homem também não informou quem fornecia o entorpecente. As investigações comprovaram que o servidor se encontrava com os usuários em pontos que não são monitorados. “Ele tomava todo o cuidado para não ser pego”, acrescentou o delegado.

O suspeito não tinha passagens pela polícia. Ele foi encaminhado à delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de tráfico de drogas e, posteriormente, foi levado ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), onde vai aguardar pelo julgamento.

O chefe de departamento da 4ª Delegacia Regional da Polícia Civil, Carlos Roberto da Silveira Costa, avalia que as investigações trouxeram resultado positivo. “Sem dúvidas a Polícia Civil realizou um excelente trabalho através da DEA. É importante frisar também o apoio total da direção Fórum e do Ministério Público, que acompanharam todo o serviço”, destacou.