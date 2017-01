UFJF lança quiz para ajudar alunos a escolher curso

Os estudantes que realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado poderão se inscrever Sistema de Seleção Unificada (Sisu) entre os dias 24 e 27 de janeiro. O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição serão ofertadas 238 mil vagas em 131 universidades federais e estaduais e institutos federais e instituições estaduais. Pensando em se aproximar dos estudantes e apresentar os cursos da instituição, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) disponibilizou em suas redes sociais nessa quinta-feira, 19, um quiz para que os jovens descobrissem com que curso eles se identificam.



“Os objetivos são criar uma aproximação da universidade com os estudantes com uma linguagem divertida e leve, divulgar os cursos de graduação e estimular o envolvimento deles com as nossas postagens. O quiz foca na linguagem mais jovial para atender diretamente o nosso público-alvo”, explicou o assessor de imprensa da Diretoria de Imagem Institucional da UFJF Ricardo Bedendo.



O quiz é composto por treze perguntas de diversos temas do cotidiano dos jovens, como qual é o seu mutante preferido do desenho X-Men e qual é a sua casa na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts do universo Harry Potter. No Sisu, os estudantes poderão escolher entre 57 opções de curso da instituição.



“Todos os cursos podem surgir como resposta do quiz. No final, ele apresenta algumas perspectivas que o estudante pode se identificar. É uma brincadeira, mas ao mesmo tempo tem um caráter sério já que é um momento sério para o jovem”, falou o assessor.