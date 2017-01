Polícia Civil prende trio que assaltou ônibus em Torreões

A Polícia Civil (PC) apresentou, na tarde dessa quinta-feira, 19, três jovens, dois deles de 18 anos e um de 19, responsáveis pelo assalto a um ônibus da linha 519 na estrada de Pirapetinga, na madrugada de 7 de janeiro. Na ocasião, o trio e mais dois comparsas bloquearam a estrada com galhos e pedras, forçando o coletivo a parar. Os cinco autores, que estavam com os rostos cobertos, estavam armados com uma arma falsa, um revólver calibre 22, duas facas e uma machadinha. Eles ameaçaram o motorista e o cobrador e, após roubarem o dinheiro, fugiram em direção ao distrito de Torreões. Alguns metros à frente, as vítimas encontraram um veículo abandonado, onde havia uma faca, um canivete e algumas camisas.

“Um dos autores, de 19 anos, compareceu à delegacia após o crime para denunciar o roubo do veículo, um corsa com placa de Santa Rita de Pirapetinga. Desconfiamos do relato do jovem e, após uma série de investigações, chegamos a ele e seus companheiros”, explicou a delegada Larissa Mascotte, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos.

De acordo com Larissa, há parentesco entre o trio. “Os três autores presos na manhã dessa quinta são primos, e foram detidos enquanto trabalhavam em uma obra em Torreões. Um dos comparsas, que é menor de idade, foi apreendido. O outro tem 19 anos e continua foragido, mas já temos o mandado de prisão contra ele”.

Os três confessaram o crime, e não têm passagem anterior pela polícia. “Eles serão indiciados por comunicação falsa de crime, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma. A prisão é parte da Operação Ponto Final, que resultou, até o momento, na prisão de sete autores e na apreensão de um adolescente envolvidos em assaltos a coletivos”, completou a delegada.